В кинотеатре Музейный планируют показывать фильмы знаменитых режиссеров.

В кинотеатре "Музейный" планируют показывать фильмы знаменитых режиссеров.В четверг, 6 июля, на территории Музея Москвы откроется арт-площадка для любителей кино и ценителей классики – кинотеатр "Музейный" (Зубовский бульвар, 2 ст7). Здесь можно будет посмотреть фильмы, являющиеся образцом мирового кинематографа, а также авторские новинки. Новое культурное пространство – совместный проект музея и городской сети "Москино".Зал рассчитан на 90 зрителей, в нем установлена современная техника. В кинотеатре "Музейный" будут показывать ретроспективы фильмов именитых режиссеров и актеров, артхаусное и фестивальное кино, уникальные архивные работы мэтров кинематографа.Еще одна особенность новой арт-площадки – выступления кинокритиков и исследователей истории кинематографа перед каждым сеансом.В первый день работы кинотеатра покажут "Сансет бульвар" Билли Уайлдера. Эта картина в 1951 году получила три статуэтки "Оскар" – за сценарий, работу художника и саундтрек. Начало сеанса в 19:00. Билеты можно купить на сайте "".В репертуаре кинотеатра "Музейный" – фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других знаменитых режиссеров."Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в “Музейном” мы будем это делать регулярно", – сказала генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.Частью сети "Москино" являются кинотеатры "Березка", "Вымпел", "Искра", "Космос", "Молодежный", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Тула", "Факел". А кинотеатры "Звезда" и "Юность" должны открыться в следующем году после капремонта."Москино" каждый год проводит множество ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Также сеть курирует общегородскую акцию "Ночь кино".Музей Москвы был основан в 1896 году. Сегодня у него есть несколько филиалов –Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского, Музей Зеленограда и музей "Садовое кольцо".