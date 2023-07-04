За фактически не выполненные работы организация получила более миллиона рублей.

В Петушках Фридона Басарию обвиняют в мошенничестве при рекультивации полигона ТКО. Об этом пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Гендиректор компании «Гарант-Строй» в 2020 году получил госконтракт на ликвидацию Петушинской городской свалки. Не доделав работу до конца, мужчина оформил акты приёмки и счета на оплату, которые передал в администрацию района. Власти приняли документы и перечислили деньги на счета фирмы.«За фактически не выполненные работы организация получила более миллиона рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.Злоумышленник признал свою вину. В качестве возмещения ущерба он уже вернул 600 тысяч рублей. Ему предъявлен иск ещё на 400 тысяч.Что касается уголовного дела, то первоначально правоохранители вообще отказывались его заводить. Расследование началось лишь после отмены прокурором постановления об отказе. Сейчас материалы переданы в районный суд.