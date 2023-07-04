На модернизацию потратили 10,5 млн рублей.

В Собинском районе музей-усадьбу Жуковского оснастили новым оборудованием. Открытие состоится 5 июля в деревне Орехово. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.На модернизацию дома-музея потратили 10,5 млн рублей. Власти купили: шкаф-драйвер для хранения фотографий, чертежей, карт, атласов и планов; шкаф для картин; передвижные стеллажи для скульптур, бюстов и исторической мебели.Кроме того, учреждение получило автоматизированные системы учёта экспонатов, компьютеры, фотоаппарат, многофункциональные устройства, сканер для книг и документов из коллекции Н.Е.Жуковского.