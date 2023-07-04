В Суздале музыкальная школа Новые имена открыла новые таланты. Одним из главных событий стала...

В Суздале музыкальная школа "Новые имена" открыла новые таланты.Одним из главных событий стала встреча с Денисом Мацуевым. О том, как прошла беседа и о футбольном матче музыкантов расскажет Федор Лалакин.В летней школе сегодня - встреча с выдающимся выпускником. Редкий момент - президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев на сцене не в костюме. Какие произведения даются ему сложнее всего? Бывают ли казусы во время выступлений? Артист всегда с интересом слушает вопросы и с удовольствием на них отвечает, делится опытом, дает профессиональные советы и наставления. Быть стипендиатом "Новых имен" это большая ответственность, уверен Денис МацуевДенис Мацуев Президент фонда "Новые имена", народный артист РФ:- Каждый из "новоименцев", который выходит на сцену просто обязан подтверждать этот класс. Знаете, стипендиат "новых имен" - это не просто стипендия, поощрение нет. Это уже очень серьезно. Вы уже все члены нашей семьи и каждый выход на сцену это уже большая ответственность в ранге стипендиата "новых имен".Сергей Давыдченко яркий пример: стипендиат "новых имен", победитель конкурса Чайковского по специальности фортепиано. Каждая победа это новая ступень, говорит Сергей.Сергей Давыдченко лауреат конкурса имени П.И. Чайковского:- После вручения золотой медали шок абсолютный потом сменяющийся радостью, волнением, безумием каким то. А на следующее утро пониманием того, что надо работать дальше, двигаться.Подвигаться в этот день тоже пришлось немало. Технику игры Денис Мацуев показал уже не поле, в товарищеском футбольном матче против команды "Новые имена". Прославленный пианист - страстный поклонник футбола, преданный болельщик московского "Спартака" и сам не упускает возможности погонять мяч.Денис Мацуев, Президент фонда "Новые имена", народный артист РФ:- Эта атмосфера она сохранена это дорого стоит. Сегодняшняя встреча она показательна, вот только закончился конкурс Чайковского и вот наши стипендиаты стали его триумфаторами. Золотые, серебряные медалисты это все наши выходцы и очень здорово, что они были вместе с нами сегодня, хотя они уже чрезвычайно загруженные гастролеры.Мастерство помогло Мацуеву отличиться в матче. И хотя для победы этого оказалось недостаточно, награду - положительные эмоции - футболисты с радостью поделили на всех.Федор Лалакин Алексей Ковалев Вести Владимир