Владимирцы делятся фотографиями суперлуния. Его можно было наблюдать два дня. Это довольно...

Владимирцы делятся фотографиями суперлуния.Его можно было наблюдать два дня.Это довольно редкое астрономическое явление. В этом году их будет еще три. Суперлуние случается, когда ближайшая к Земле точка орбиты совпадает с полнолунием. Тогда луна может казаться такой близкой, будто до нее можно добраться на самолете. И приобретает багровый оттенок. В ночь со 2 на 3 июля небо было ясным.А вот с 3 на 4-е обзору помешали облака. Однако даже сквозь них спутник Земли сиял как солнце.(видео Сергея Логинова)