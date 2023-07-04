Губернатор провёл с торговыми представителями в Беларуси, Индии, Сирии, Турции, Венгрии, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Перу рабочую встречу.

Владимирская область развивает сотрудничество с торгпредами РФ за рубежом. Об этом сообщил Александр Авдеев.Губернатор провёл с торговыми представителями в Беларуси, Индии, Сирии, Турции, Венгрии, Франции, Испании, Австрии, Швеции, Перу рабочую встречу.В Индии владимирцы будут искать покупателей продукции «КЭМЗа» и «Волгабаса» и «Модульных котельных систем». В Турции власти надеются найти желающих приобрести наши котлы и продукцию «Хова Трамико» В Испании есть инвестор, заинтересованный в ОЭЗ «Доброград-1». В Латинскую Америку и Сирию Белый дом намерен наладить поставки спецтехники и товары компании «Аскона».«Испания может поставлять нам кукурузу и масло, мы им – стеклянные бутылки. В условиях санкций перед нами стоит задача навести мосты с зарубежными государствами, чтобы расширить рынки сбыта. Во всех представленных на встрече странах бизнес заинтересован сотрудничать с Россией», - резюмировал глава региона.