Владимирская область заняла 64 место в рейтинге качества российских дорог. В целом, только чуть...

Владимирская область заняла 64 место в рейтинге качества российских дорог.В целом, только чуть более половины из них отвечают нормативным требованиям.Лидерами рейтинга стали город Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область - там стандартам соответствуют лишь 13 процентов магистралей. Соседями нашего региона по списку стали Республика Тыва - 63 строчка. И Смоленская область - 65-я позиция.