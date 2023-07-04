Голубое топливо отключат на время ремонтных работ, сообщили в мэрии. Отключения пройдут в рабочее время, поэтому не должны доставить много неудобств жителям. 5 июля с 9:00 до 16:00 полностью

Голубое топливо отключат на время ремонтных работ, сообщили в мэрии. Отключения пройдут в рабочее время, поэтому не должны доставить много неудобств жителям. 5 июля с 9:00 до 16:00 полностью остановят подачу газа в микрорайоне Юрьевец по следующим адресам: Строительный проезд (все жилые дома), улица Станционная (все жилые дома), улица Ноябрьская (нечетная сторона), улица Ноябрьская, 2,