Точные сроки окончания реновации пока не называются. Подрядчику нужно уложить ещё две трети от общего объема плитки и газон.

Во Владимире подрядчика оштрафуют за срыв сроков реконструкции площади Победы. Об этом рассказали в мэрии Владимира.Компания «Агуна» должна была сдать объект к 1 июля, но на дворе уже 4 число, а работа всё еще кипит. За каждый день задержки фирма заплатит пени. Точные сроки окончания реновации пока не называются. Подрядчику нужно уложить ещё две трети от общего объема плитки и газон.Стоимость работ оценивается в 12,7 млн рублей. На первом этапе ремонта территории запланировано мощение плиткой, обновление тротуаров, создание газонов и установка флагштоков. Гарантия составит три года.