Всего в 2023 году в регионе планируется привести в порядок пять путерповодов длиной 150 погонных метров.

Во Владимирской области благодаря нацпроекту отремонтируют три моста. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.На объекте через реку Шередарь на трассе Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево – Ефремово уже отремонтированы балки, разобраны конусы береговых опор и переходные плиты.На переправе через Илевну под Муромом подрядчик демонтировал насадки и балки. Сейчас строители заливают плиты заборной стенки опор.«На мосту через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе продолжаются подготовительные работы», - отчитались власти.Всего в 2023 году в регионе планируется привести в порядок пять путерповодов длиной 150 погонных метров.