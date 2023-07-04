Стоимость каждого превышает 4 млн рублей.

Во Владимирской области досрочно появятся 8 сельских ФАПов. Об этом рассказали в правительстве 33-го региона.Контракты на строительство фельдшерско-акушерских пунктов подписаны 5 июня. Стоимость каждого превышает 4 млн рублей.«Изначально объекты планировалось построить в 2024 году, но сейчас работы решено перенести на 2023. Медпункты возведут до конца декабря», - уточняет министерство здравоохранения.Медучреждения установят в сёлах Патакино Архангел и Войново, а также в деревнях Новки, Мишино, Савково, Илькино и Большой Приклон.