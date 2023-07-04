Во Владимирской области обнаружен новый истребитель зелени - черный сосновый усач. После...

Во Владимирской области обнаружен новый истребитель зелени - черный сосновый усач.После внеплановой проверки против крупного лесозаготовительного предприятия возбуждены три административных дела за нарушения правил хранения, перевозки, переработки и реализации древесины. Работу пилорамы могут приостановить на 90 суток.Некондиционную зараженную древесину хвойных пород специалисты Россельхознадзора обнаружили на складах предприятия. Также известно, что сосновый пиломатериал без карантинных сертификатов предприятие вывозило за пределы области. Жуки и личинки соснового усача наносят существенный вред деревьям. Насекомое приводит древесину в полную негодность и провоцирует массовую гибель хвойных насаждений.