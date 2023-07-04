Со 2 июля о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшую 86-летнюю Галину Авербух. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», Галина Элиазаровна пропала в Подмосковье — СТ «Первомайское», деревня Дальняя.Со 2 июля о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно. Приметы: рост 157 см, худая, волосы седые, глаза карие. Женщина была одета в серую спортивную кофту, серые джинсы и серые кроссовки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе «потеряшки», просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.