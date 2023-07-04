В состав «подразделения» вошли 30 детей от 6 до 13 лет.

Во Владимирской области создан первый детский пожарный отряд. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.В состав «подразделения» вошли 30 детей от 6 до 13 лет. Первое занятие по знакомству с профессией пожарного прошло на территории пожарно-спасательной части областного центра. Ребята узнали об истории пожарной охраны во Владимире, изучили распорядок дня, познакомились со спасателями, экипировкой и пожарным автомобилем.Образовательный проект рассчитан на две недели. Впереди юных владимирцев ждут ещё три занятия: обучение правилам пожарной безопасности, оказанию первой помощи, экскурсия и эстафета с надеванием амуниции и тушением условного пожара.