Во Владимирской области создан первый Детский пожарный отряд. Это профилактический проект...

Во Владимирской области создан первый "Детский пожарный отряд".Это профилактический проект регионального МЧС. Школьникам рассказывают о пожарной безопасности и "настраивают" на выбор рискованной, но очень мужественной профессии. Занятия стартовали накануне.Ребята, тридцать человек, уже изучили распорядок дня огнеборцев и устройство пожарного автомобиля. Проект рассчитан на две недели. Так что у детей впереди еще 3 увлекательных занятия. Узнать подробнее о мероприятии и записаться в следующую группу можно на официальной странице владимирского МЧС Вконтакте.Артём Ратников — старшина пожарно-спасательной части № 2, пожарный блогер))- На дворе наступили летние каникулы и на наш взгляд - это отличный повод для того, чтобы с пользой и интересом провести это время.Анна, Вика и Амина — участники проекта «Детский пожарный отряд»:- Я считаю, что правила пожарной безопасности - это очень интересная и актуальная информация, особенно, для детей. Нам понравилось больше всего... Девчонкам понравилась экскурсия в пожарный гараж. Они потрогали машины и технику, познакомились со всем. А мне понравилась больше водная часть - про историю пожарной охраны, возникновение ее.