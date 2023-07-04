Регион занял 64 место среди всех субъектов РФ.

Дороги Владимирской области оказались одними из худших в стране. Регион занял 64 место среди всех субъектов РФ.Как рассказали эксперты , первое место по качеству автомагистралей занимает Москва - 97,6% полотна соответствует ГОСТам. Замыкает список Аpxaнгельская область - 13,3% отвечает стандартам качества. Во Владимирской области показатель составляет 41,3%.Для сравнения, соседи из Ивановской области занимают 32 место, Нижегородской - 62, Рязанской - 74, Ярославской - 78.