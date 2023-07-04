У 92% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 8% случаев - бессимптомно.

Во Владимирской области за неделю выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. За семь дней показатель снизился на 17%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 8 человек подхватили опасный вирус в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Кольчугинском и Юрьев-Польском, по 1 - в Киржачском, Муромском, Камешковском, Гороховецком и Суздальском районах.У 92% пациентов болезнь протекала в форме ОРВИ, а в 8% случаев - бессимптомно.