Во Владимирской области запускают новый пилотный проект Профориентация и трудоустройство...

Во Владимирской области запускают новый пилотный проект "Профориентация и трудоустройство выпускников детских домов".Сегодня во Владимире было подписано соответствующее трехстороннее соглашение между Правительством региона, Российским биотехнологическим университетом и Российским союзом пекарей.Владимир Лялин, член совета директоров ГК "DeLavant":- Это очень хорошая инициатива, очень хороший проект, который позволяет детям выбирать то или иной путь в свое жизни, мы его будем поддерживать на все сто процентов. Будем делать все, что в наших силах. А всем, кто определяется со своей жизнью, кем он хочет стать. Мы можем в этом помочь.Александр Солдатов, и.о. ректора Российского биотехнологического университета:- Кажется, обучаемся мы четыре- пять лет, а время пролетает очень быстро, хотелось бы не потерять это время. И вот сегодня, подписывая такое соглашение, мы даем старт и возможность тиражирования такой практики на всю Россию.Сейчас во Владимирской области живут 2900 детей-сирот. И большинство из них воспитываются в патронатных семьях, в детских домах живут около двухсот ребят. Проект призван помочь тем из них, кто собирается связать свою жизнь с пищевой промышленностью. Для ребят будут организованы экскурсии на Владимирский хлебокомбинат, дни открытых дверей в РосБиоТехе, различные мастер-классы и встречи.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы сейчас не настаиваем на том, где вы будете жить и работать, но я вас очень прошу - обратите на это внимание. Надеюсь, вам это поможет. А нашим детским домам - государственным, образовательным учреждениям - это поможет в организации внутренней работы, которую они каждый день делают и можно просто часть этой работы совместить за счёт этого проекта. Это будет хороший результат.