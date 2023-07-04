Во Владимирской области женщина торговала паленым спиртным.
Дознавателем Отделения МВД России по...
Во Владимирской области женщина торговала паленым спиртным.
Дознавателем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о незаконной розничной торговле алкогольной продукцией.
Ранее участковый уполномоченный полиции в ходе профилактической работы с поднадзорным лицом обратил внимание на находящиеся при нем бутылки спиртного. Мужчина пояснил, что приобрел спиртное у своей знакомой. Емкости со спиртным были изъяты и направлены на экспертизу, которая показала, что жидкости являются спиртосодержащими, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области .
Установлено, что местная жительница, уже будучи лицом, признанным виновным в совершении административного правонарушения, торговала спиртосодержащией жидкостью. Она призналась и в содеянном раскаялась.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: https://www.pxfuel.com