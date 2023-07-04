Во владимирском Штабе общественной поддержки прошла встреча спортсменов с депутатами...

Во владимирском "Штабе общественной поддержки" прошла встреча спортсменов с депутатами Государственной думы.Подробности - в нашем репортаже.Улучшение спортивной инфраструктуры, возвращение курсов ГТО, проведение собственных "олимпийских" игр. Во владимирском штабе общественной поддержки молодые спортсмены,тренеры и руководители спортивных организаций обсуждают актуальные вопросы развития физической культуры в регионе. Инициатор встречи - депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Вместе с ним в разговоре о перспективах отечественного спорта участвовала его коллега Светлана Журова - олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя думского комитета по международным делам. С молодежью она поделилась своим взглядом на перспективы развития отечественного спорта.Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта России:- Всех волнует сейчас куда мы идем дальше. Вы знаете, я считаю, ну, нет международных соревнований...Мы и внутри страны можем сделать очень интересным спорт. Для людей. И потом нас еще будут звать и говорить : "Приходите,покажите какие вы супер молодцы и что вы вытворяеете там у себя в вашей прекрасной стране Россия".За последние несколько лет во Владимирской области появились новые ФОКи, катки, многофункциональные спортивные площадки. Как подчеркнул депутат Говырин, сегодня упор делается на развитие любительского спорта, но при этом в регионе не забывают и о больших объектах. По его словам, сегодня им совместно с губернатором и коллегами-депутатами прорабатывается вопрос о выделении федеральных средств для масштабной реконструкции стадиона "Торпедо". Появится в областной столице и еще один ФОК.Алесей Говырин, депутат Государственной Думы Российской федерации:- Один из важнейших объектов - многофункциональный комплекс для города Владимира на 3500 тысячи мест. В этом году будет проектироваться этот объект. А к 2026 году Владимир может уже получить спортивный комплекс на 3500 тысяч мест, а это позволит Владимиру проводить крупные международные соревнования."Для владимирской молодежи развитие спортивной инфраструктуры - возможность для комфортного саморазвития.Рудковская Екатерина, член партии "Единая Россия":- Тема спорта будет актуальна всегда. Тема здорового образа жизни. Очень здорово, что сейчас у нас в области делают новые площадки спортивные. Мне кажется нельзя сказать, что молодежь владимирской области не увлекается спортом.Мне кажется, что все хорошо у нас в этом направлении."Сделать спорт нормой жизни - цель федерального проекта, к которой регион уверенно идет. По данным профильного министерства, уже более половины владимирцев систематически занимаются спортом и физкультурой.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести - Владимир