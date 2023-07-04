Со здоровьем шутки плохи. Аллергия проявляется по-разному.

Со здоровьем шутки плохи. Аллергия проявляется по-разному.Аллерголог Екатерина Портняга перечислила факты об очень редких, но потенциально опасных видах аллергии. Как пишет, несмотря на исключительность случаев, патологические процессы довольно серьезные.Даже незначительный контакт с водой иногда приводит к печальным последствиям. Врачи подтверждают, что у некоторых людей из-за воды любого состава начинает чесаться кожа, появляются высыпания.Еще один редкий вид аллергии — на вибрацию. Реакция может проявляться ввиду длительных поездок на машине, катания на аттракционах. Что касается последствий, в их числе волдыри на коже, покраснения и отеки.Аллергия на холод тоже встречается, одним из симптомов является крапивница. По словам медика, при воздействии на организм низких температур может резко упасть кровяное давление.Таким образом, даже редкие типы аллергии требуют внимания. Заботиться о здоровье нужно в любое время года. Как передает сайт , уже месяц в парках столичного региона проводят выездные медосмотры. Иногда вовремя обратиться к врачу за помощью — значит спасти себе жизнь.