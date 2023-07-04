Юный владимирский барабанщик покоряет города России. Группа БезПровод-OFF отправляется в...

Юный владимирский барабанщик покоряет города России.Группа "БезПровод-OFF" отправляется в Геленджик - ребята будут выступать в детских лагерях. Мы успели встретиться с музыкантами до их отъезда и познакомились с главной звездой рок-коллектива.На этом видео Роме 4 года. И он уверенно отбивает ритм на своей новенькой барабанной установке. Ее подарили друзья . Уже тогда всем было ясно - в семье стремительно растет талант.Александр Перескок, музыкант, отец Романа:- Пришел с нами как-то не репетицию. Взял палочки и начал колотить. И я понял, что он колотит туда, куда надо. И так, как надо. Примерно.Екатерина Перескок, продюсер группы, мама Романа:- Когда я беременная была, они репетировали, я всегда присутствовала на репетициях. Вот говорят, дети все слышат в утробе. И вот у него, видимо, это все накапливалось...В четыре мальчик стал победителем международного конкурса музыкальных талантов, обойдя гораздо более взрослых соперников. А осенью 22-го вокруг Ромы как-то сама собой образовалась рок-группа, где все в несколько раз старше. Солист - папа барабанщика, Александр Перескок. Он же - музыкальный учитель Романа. Уроки проходят ежедневно. Прогулов нет. За расписанием строго следит сам ученик.Александр Перескок, музыкант, отец Романа:- Может утром встать - начать заниматься. Приходишь с работы - он говорит, пап, пошли заниматься. Пошли играть. И вот мы с ним ежедневно по часу, по два стабильно занимаемся.Репертуар подбирает Роман. Фавориты - песни групп "Ария" и "Король и шут". Одна из любимых - "Дайте людям Рому". Писать с большой "Р", уверен барабанщик.Поразительно, но свою партию одаренный дошкольник может выучить всего за двое суток. Остальным в группе приходится соответствовать. И догонять.- Видите, вот как он делает? Он выучил свою партию, а вы как хотите...- Ром, а кто главный-то в группе? Кто главный?- Я.Товарищи по группе смеются, но с этим утверждением согласны. Мал барабанщик, да дорог. В середине июня Роме исполнилось шесть, а он уже главная звезда своего рок-коллектива. Маленький музыкант практически не уступает большим профессионалам. И за полгода существования группы дал больше 30 концертов.Александр Перескок, музыкант, отец Романа:- Он уже умеет импровизировать. Он может где-то потерять палочку, взять другую, не сбиваясь с ритмотемпа и продолжить играть. Мы все эти моменты с ним отрабатываем. Иногда специально он выкидывает палочку, берет другую и продолжает играть. То есть даже такое бывает. В качестве обучения мы это делаем. Потому что на концертах может произойти всякое. Сломалась палочка там... Для него это вообще нормально. Каждый концерт - одна палочка минус, это сто процентов.Потому что палочки - это расходник для любого рокера, знает Рома. А вот установка - инструмент, хранимый бережно. Подаренные в свое время практически игрушечные барабаны и тарелки преобразились в профустановку усилиями отца. Александр рассказывает, в дооснащение вложено в десять раз больше, чем в сам подарок изначально. Педаль, железо, микрофоны - теперь все на уровне. Как говорит ее юный владелец, "чтоб звучало"Роман Перескок, барабанщик:- Очень давно порвался пластик, папа заказал новый. Ну, это потому что профессиональный пластик. Для профессионалов.Себя Роман называет профессионалом с приставкой "почти". Скромный. Но мечтает о великом - собирать мировые стадионы. У нас в семье иначе и быть не могло, говорят родители. И мама, и папа - люди публичные, музыканты. Но подчеркивают, в его возрасте ТАК не умели. Талант врожденный. Ребенок же, очевидно, просто получает удовольствие. И уже понял, ЧТО самое главное в деле барабанщика.- Ритм надо держать до самого конца песни.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".