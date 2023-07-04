Летом традиционно увеличивается количество велосипедных краж. Как сообщают в УМВД области, только за прошлые сутки поступило 5 сообщений о похищении двухколёсного транспорта. Своих

Летом традиционно увеличивается количество велосипедных краж. Как сообщают в УМВД области, только за прошлые сутки поступило 5 сообщений о похищении двухколёсного транспорта. Своих велосипедов лишились жители Гусь-Хрустального, Ковровского, Муромского и Петушинского районов. Всего в июне – начале июля поступило более 15 обращений о подобных кражах. Как сообщают правоохранители, злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют велосипеды