Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей.

За первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май – порядка 118 млрд рублей. Такую оценку дает ВТБ.«Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку транспортных средств, дожидаясь стабилизации рынка. В то же время рынок автокредитования "разгоняет" поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественной промышленности. Свое влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто», – прокомментировал вице-президент, начальник управления партнёрских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.С точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada. Далее в списке следуют Kia , Omoda, Hyundai . Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров.