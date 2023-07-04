Зампрокурора Владимирской области Андрей Жугин отправится на повышение в соседний...

Зампрокурора Владимирской области Андрей Жугин отправится на повышение в соседний регион.Напомним, что Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации поступило представление Президента РФ по кандидатурам на должности прокуроров субъектов Федерации.В частности, была обсуждена кандидатура Андрея Жугина – для назначения на должность прокурора Ивановской области, сообщает http://council.gov.ruВ итоге, Совет Федерации единогласно поддержал назначение первого зампрокурора Владимирской области на новую должность.Фото: пресс-служба облпрокуратуры