Житель Александрова обвиняется в заведомо ложном доносе, сообщают в прокуратуре. Злополучная история приключилась в апреле этого года. Мужчина одолжил знакомому машину, и предупредил, что

Житель Александрова обвиняется в заведомо ложном доносе, сообщают в прокуратуре. Злополучная история приключилась в апреле этого года. Мужчина одолжил знакомому машину, и предупредил, что авто нужно будет вернуть, так как с утра ему необходимо ехать на работу в Москву. В назначенное время приятель машину не вернул. Обвиняемый испугался, что его уволят с работы, и стал