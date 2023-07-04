Житель Коврова через сеть Интернет купил у мошенников несуществующий телевизор за 86 000...

Житель Коврова через сеть Интернет купил у мошенников несуществующий телевизор за 86 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел об интернет-мошенничестве.Перед судом предстанут 19-летний житель Адыгеи и 29-летняя жительница Краснодарского края.Выяснилось, что ковровчанин заказал в сети Интернет телевизор и по договоренности с продавцом перевел ему 86 000 рублей.Увы, в оговоренные сроки покупка так и не была получена. А продавец просто пропал.Сотрудники полиции установили, что товар ковровчанину продал житель Адыгеи. И тогда его оперативно задержали.В содеянном мошенник признался. Он сознался, что телевизора для продажи у него просто не было. И в сеть он выложил фото несуществующего телевизора.В совершении двух аналогичных преступлений обвиняется и жительница Краснодарского края. Она также публиковала в социальных сетях объявления о продаже подвесных кресел, которых на самом деле у неё не было.На сообщения о продаже ответили две жительницы Коврова. Одна перевела мошеннице более 10 000 рублей, а вторая – 4 000 рублей. Товар, естественно, они так и не дождались.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Фото: pxfuel.com