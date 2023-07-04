Мужчине грозит реальный срок.

Житель Александрова написал ложный донос на друга об угоне машины. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Вечером 2 апреля мужчина дал ключи от автомобиля своему знакомому и разрешил тому покататься. На следующий день владелец должен был ехать в Москву на работу. В назначенное время приятель авто не вернул. Боясь увольнения, хозяин железного коня заявил в полицию.«Злоумышленник расписался в заявлении, об ознакомлении об ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, после чего, его сообщение было зарегистрировано», - уточнили в прокуратуре.Однако донос оказался ложным. В результате на собственника машины завели уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит Александровский городской суд.