Активисты владимирского отряда поискового движения Лиза Алерт приняли участие в межрегиональных...

Активисты владимирского отряда поискового движения "Лиза Алерт" приняли участие в межрегиональных ученияхТакие практические и теоретические занятия проводятся регулярно, в летний сезон активных поисков - чаще.Тренировки помогают волонтерам "оставаться в форме", ребята делятся опытом, закрепляют навыки и получают новые.На учениях в Нижегородской области были задействована техника, которая очень выручает поисковиков в их работе: беспилотные летательные аппараты, вертолет и два суперпроходимых болотохода.Технику геологов и исследователей поисковики могут использовать как для транспортировки групп в самые глухие лесные дебри, так и для эвакуации потерявшихся людей из лесного болотистого массива. Производят их, кстати, во Владимире.