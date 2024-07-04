В ходе проверки выяснилось, что директор образовательного учреждения фиктивно трудоустроила свою дочь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования и противодействия коррупции. В ходе изучения документов выяснилось, что директор школы воспользовалась служебным положением и трудоустроила дочь.Родственница обвиняемой была оформлена на должность инспектора по кадрам и педагога дополнительного образования. В период с 30 июня по первое декабря 2023 года директор вносила в официальные документы ложные сведения о проделанной дочерью работе. Суммарно причинённый вред оценивается почти в 49 тысяч рублей.На данный момент материалы дела находятся в следственном органе. Возбуждено уголовное дело.