До конца 2024 года во Владимирской области благоустроят более 700 дворов Параллельно с дорожными...

До конца 2024 года во Владимирской области благоустроят более 700 дворовПараллельно с дорожными ремонтами идет благоустройство придомовых территорий. С этого года в городах и больших населенных пунктах Владимирской области действует новый региональный проект "Благоустроенный двор".До конца года предполагается привести в порядок более 700 дворов и прилегающих территорий.Как отметил на совещании губернатор, в целом процесс идет без сбоев, но местным и областным депутатам не мешало бы проследить, как исполняются их же обещания, данные избирателям.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Проверьте, бывают ли депутаты на этих объектах. Это все депутатские наказы, которые формировались в прошлом году на выборах. И если сейчас работы идут, а депутаты отдыхают и даже не выехали на объект, спрашивается, а что вы тогда, только пишете?