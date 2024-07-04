Главный невролог Минздрава Владимирской области Максим Подсеваткин рассказал о первых признаках...

Главный невролог Минздрава Владимирской области Максим Подсеваткин рассказал о первых признаках обезвоживанияКак распознать инсульт и первые признаки обезвоживания организма? Свои рекомендации в период аномальной жары владимирцам главный невролог регионального Минздрава Максим Подсеваткин.Большому риску в такие дни подвергаются люди с хроническими заболеваниями - гипертоники, диабетики, пациенты с хроническим нарушением мозгового кровообращения, с последствиями инсультов и инфарктов. Жара провоцирует обострения и такие состояния, которые требуют неотложной помощи. В догоспитальной шкале медиков есть три очевидных признака инсульта: асимметрия лица, нарушение функций верхних конечностей и речи.