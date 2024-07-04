В городе Кольчугино инспектор ДПС Александр Степанов, эксперт экспертно-криминалистической группы Алена Трофимова и участковый уполномоченный полиции Александр Быков спасли во время пожара женщину с двумя детьми.

В городе Кольчугино инспектор ДПС Александр Степанов, эксперт экспертно-криминалистической группы Алена Трофимова и участковый уполномоченный полиции Александр Быков спасли во время пожара женщину с двумя детьми. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 5 июня. Загорелась одна из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Белая Речка. Стражи порядка прибыли на место ЧП вместе с сотрудниками МЧС и увидели на балконе маму с ребятишками. Жильцы не могли спуститься по лестнице, так как подъезд был окутан дымом, и звали на помощь.Правоохранители действовали быстро и слаженно и успешно эвакуировали семью.