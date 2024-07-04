Вечером в среду, 3 июля, в одном из магазинов Коврова на улице Гагарина произошёл пожар.

Вечером в среду, 3 июля, в одном из магазинов Коврова на улице Гагарина произошёл пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Спасатели получили сообщение о возгорании в 19.40 и немедленно выехали на место. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС на 5 машинах.В результате ЧП ожоги получил мужчина 1982 г.р. Пострадавшего доставили в медучреждение.