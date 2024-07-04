Во Владимире установили новую фигуру шишкинских мишек. Зеленый косолапые расположились на перекрестке проспекта Строителей и улицы Горького, рядом с первым лицеем. Топиарную фигуру,

Во Владимире установили новую фигуру шишкинских мишек. Зеленый косолапые расположились на перекрестке проспекта Строителей и улицы Горького, рядом с первым лицеем. Топиарную фигуру, которая иллюстрирует картину известных русских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу», установили сотрудники Муниципальной организации «Зеленый город». Вокруг четырех медвежат разбили цветник, рядом расположены взрослые пышные ели. С