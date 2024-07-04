Возбуждения уголовного дела после массовой гибели рыбы в озере Федоровское под Киржачом удалось добиться. Две сотни рыб умерли в загрязненной нефтепродуктами воде. Об этом сообщили в

Возбуждения уголовного дела после массовой гибели рыбы в озере Федоровское под Киржачом удалось добиться. Две сотни рыб умерли в загрязненной нефтепродуктами воде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Напомним, трупы рыб обнаружили местные жители в конце мая. На место выезжал природоохранный прокурор. Выяснилось, что вода и почва у озера очень сильно загрязнена. Нефтепродукты от иловых