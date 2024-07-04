Жаркая погода сменится похолоданием.

По последнему прогнозу местных метеорологов, дьявольская жара покинет город уже в выходные. 4 июля днем температура воздуха достигнет +32 градусов Цельсия, а ночью опустится до +21 градуса. В пятницу ожидается +28 градусов днем и +18 градусов ночью. В выходные же столбики термометров покажут комфортные +23...+24 градуса днем и +13...+16 градусов ночью.В пятницу возможен умеренный дождь с осадками около 5,7 мм, а на субботу прогнозируются сильные осадки до 17 мм. В воскресенье ожидается ясная и солнечная погода, а сегодня, 4 июля, пройдет небольшой дождь около 0,2 мм вечером.