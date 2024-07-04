Штормовое предупреждение: аномальная жара завершится во Владимирской области ураганом. По...

Штормовое предупреждение: аномальная жара завершится во Владимирской области ураганом.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального ГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:«… Днём 5 июля, с сохранением в течение ночи и днём 6 июля во Владимирской области ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами очень сильные, сильные ливни. В отдельных районах град. Усиление ветра при грозе, порывы 18 – 23 м/с, местами шквалы 25 – 27 м/с».Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории региона.Дело в том, что 5 июля регион окажется во власти холодного фронта, который в настоящий момент перемещается с запада на восток.В связи с этим прогнозируется выпадение большого количества осадков — свыше 30 миллиметров за один час. Днём до +29 градусов тепла. Атмосферное давление - 741 мм ртутного столба.Местами возможны очень сильные дожди, которые будут сопровождаться градом.Ночью 6 июля фронтальный раздел пройдет по Владимирской, Ярославской, Московской, Тульской, Костромской и Ивановской областям. Будьте внимательны на дорогах!Народный прогноз погоды на 5 июля:«Туман над берегом — к дождю»;«В полдень увидели радугу — к ненастной погоде»;«Если днём жара - значит начало зимы будет суровое и морозное».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений