Штормовое предупреждение: аномальная жара завершится во Владимирской области ураганом.
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Штормовое предупреждение: аномальная жара завершится во Владимирской области ураганом.
По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального ГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
«… Днём 5 июля, с сохранением в течение ночи и днём 6 июля во Владимирской области ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами очень сильные, сильные ливни. В отдельных районах град. Усиление ветра при грозе, порывы 18 – 23 м/с, местами шквалы 25 – 27 м/с».
Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории региона.
Дело в том, что 5 июля регион окажется во власти холодного фронта, который в настоящий момент перемещается с запада на восток.
В связи с этим прогнозируется выпадение большого количества осадков — свыше 30 миллиметров за один час. Днём до +29 градусов тепла. Атмосферное давление - 741 мм ртутного столба.
Местами возможны очень сильные дожди, которые будут сопровождаться градом.
Ночью 6 июля фронтальный раздел пройдет по Владимирской, Ярославской, Московской, Тульской, Костромской и Ивановской областям. Будьте внимательны на дорогах!
Народный прогноз погоды на 5 июля:
«Туман над берегом — к дождю»;
«В полдень увидели радугу — к ненастной погоде»;
«Если днём жара - значит начало зимы будет суровое и морозное».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений