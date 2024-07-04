28-летний уроженец Таджикистана, толкнувший сотрудницу полиции, наказан принудительными работами на 1 год с отбыванием в исправительном центре. 15 % зарплаты пойдут в доход государства. А ведь

28-летний уроженец Таджикистана, толкнувший сотрудницу полиции, наказан принудительными работами на 1 год с отбыванием в исправительном центре. 15 % зарплаты пойдут в доход государства. А ведь мужчина мог лишиться свободы на срок до 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома. Преступление было совершено 1 мая этого года. гражданин Таджикистана пил в одном