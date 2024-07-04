В городе Кольчугино на пляже погибла несовершеннолетняя девочка. Следственными органами...

В городе Кольчугино на пляже погибла несовершеннолетняя девочка.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») - по факту гибели несовершеннолетней в водоёме в Кольчугино.Предварительно установлено, что 3 июля 2024 года в вечернее время жительница Кольчугино отдыхала со своими детьми на городском пляже на берегу реки Пекша. По неизвестным причинам погибла ее дочь 2011 года рождения.Тело последней без видимых следов насильственной смерти было замечено в воде очевидцами, после чего на место были вызваны экстренные службы.«… Следователями СК незамедлительно проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются лица, назначаются необходимые судебные экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования также будет проверена работа органов, ответственных за функционирование места отдыха и безопасность граждан на водном объекте...» - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области