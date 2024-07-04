В городе Костерево местный житель обстрелял ноги проходившего мимо дачника Как рассказывают в...

В городе Костерево местный житель обстрелял ноги проходившего мимо дачникаКак рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, около полуночи 1 июля фигурант, находясь около своего частного дома, из хулиганских побуждений произвел выстрел из охотничьего ружья по ногам проходившего мимо 37-летнего дачника.«… Находившемуся в состоянии алкогольного опьянения местному жителю показалось, что мужчина направляется именно к нему. Далее пострадавший вызвал полицию и медиков. Дробь «по касательной» попала по его ноге, мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Злоумышленник был задержан...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В итоге в отношении 37-летнего жителя города Костерево было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия»).В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области