В рамках реализации регионального проекта «БлагоДвор», который инициировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в Кольчугинском районе полным ходом идёт благоустройство придомовых территорий.

В рамках реализации регионального проекта «БлагоДвор», который инициировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в Кольчугинском районе полным ходом идёт благоустройство придомовых территорий. Об этом 3 июля рассказала регионального правительства.На текущий момент специалисты уже благоустроили 17 дворов. Ещё 22 придомовые территории только готовятся преобразиться.Отмечается, что за качеством работ наблюдает глава Кольчугинского района Алексей Андрианов. На днях руководитель встретился с подрядчиками в обновлённых дворах и посмотрел, как были заасфальтированы дорожки, установлены бордюры, урны и лавочки.