В Коврове во время пожара в кафе пострадал один человек. Как информируют в пресс-службе МЧС России...

В Коврове во время пожара в кафе пострадал один человек.Как информируют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре по адресу: улица Гагарина, дом № 99 поступило накануне - 3 июля в 19:40.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.Увы, пострадал мужчина 1982 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.Уточняется, что к ликвидации пламени привлекались 17 человек личного состава от МЧС и 5 единиц техники.Жителям Владимирской области напоминают: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».Видео, фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области