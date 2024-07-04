В Коврове во время пожара в кафе пострадал один человек.
Как информируют в пресс-службе МЧС России...
В Коврове во время пожара в кафе пострадал один человек.
Как информируют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре по адресу: улица Гагарина, дом № 99 поступило накануне - 3 июля в 19:40.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.
Увы, пострадал мужчина 1982 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован.
Уточняется, что к ликвидации пламени привлекались 17 человек личного состава от МЧС и 5 единиц техники.
Жителям Владимирской области напоминают: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».
Видео, фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области