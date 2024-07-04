В Судогде будут судить 21-летнего жителя Гусь-Хрустального района за убийство приятеля. Следствием...

В Судогде будут судить 21-летнего жителя Гусь-Хрустального района за убийство приятеля.Следствием установлено, что днем 24 февраля (после праздника — 23 февраля) мужчина и его приятель пришли в гости к общему знакомому, проживающему в селе Вольная Артемовка, с которым стали отдыхать и распивать спиртное.В процессе между гостями произошёл конфликт. Злоумышленник в ярости нанес обидчику не менее шести ударов руками и деревянным стулом по голове потерпевшего, отчего тот скончался на месте трагедии.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что обвиняемый, изначально вину в совершённом преступлении признавая, написав явку с повинной.Правда, впоследствии от данных показаний он отказался, ссылаясь на то, что "было оказано давление".Мужчина выдвинул свою версию произошедшего: якобы, в процессе потребления алкоголя все приятели уснули, а когда он пришёл в себя, то увидел, что в квартире погром. Были сгружены дорожки, побита посуда, разбит стул и пр.Обвиняемый полагает, что удары потерпевшему мог нанести хозяин дома.Однако версия обвиняемого опровергается собранными по делу доказательствами.В данный момент это «спорное» уголовное дело направлено для рассмотрения в Судогодский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений