В Суздальском районе аграрии приступили к заготовке клевера для скота В регионе в разгаре...

В Суздальском районе аграрии приступили к заготовке клевера для скотаВ регионе в разгаре кормозаготовительная кампания. За работами наблюдал Никита Тарбеев.Еще недавно здесь были ковры из клевера, сегодня комбайны превращают скошенные растения в зеленую кашу и сразу загружают в самосвалы. К радости хищных пернатых, которые кружат над полем в поисках оставшихся без защиты полёвок.К вечеру клевер будет убран, - обещает Анатолий Бородулин. За рулем комбайна и трактора он 38 лет.Анатолий Бородулин, комбайнер:- В восемь рабочий день начинается - обслуживания комбайна, продувка, заправка. Около девяти часов начинаем уже в поле трудиться и до шести, до семи вечера. Час на обед.Из трудностей - жара, от которой не спасает кондиционер, слепни и камни. Недавно один небольшой валун привёл к ремонту на 1,5 миллиона рублей. У комбайна есть система обнаружения таких сюрпризов, но иногда она не срабатывает.- Если в системе, что-то не так, то он поймает, сломает ножи, а уже ножи разрушат всю внутренность комбайна.Из-за дождей, рассказывает директор хозяйства, приступили ко второму укосу на две недели позднее, чем нужно. За это время клевер стал больше и мясистее, но потерял в питательности. А значит, коровы будут давать чуть меньше молока.Сергей Трутнев, директор ООО "Стародворский":- Клевер в данной фазе уже перестоявший, мы его убираем обычно в фазе начала цветения - это начало июня. Позднее у него уходят питательные вещества: уходит белок, уходит энергия, остается клетчатка.Измельченный клевер собирают в, так называемый, курган, здесь его трамбует трактор под пиратским флагом, затем в зеленую массу добавляют консерванты, потом - под плёнку, и через месяц можно кормить скот.В хозяйстве три тысячи голов. С учетом запасов, которые остались с прошлого года, заготовлено уже 10 тысяч тонн клевера и люцерны, - этого животным хватит на целый год.Сергей Трутнев, директор ООО "Стародворский":- Нет худа без добра - сейчас мы убираем хорошую массу. Опоздание - недели две, но будет объем, а качественный корм будем уже добирать со второго укоса.В целом по региону заготовка сенажа выполнена наполовину - убрано 250 тысяч тонн, через две недели должно уже быть 500. Следующий этап - уборка озимых зерновых.Сергей Лукьянов, заместитель министра сельского хозяйства Владимирской области:- Сейчас прогнозы строим на том, что мы всё успеем вовремя, и в конце июля мы начнём уборку зерновых культур. Нам предстоит убрать порядка 35 тысяч озимых - это озимая пшеница, в первую очередь, основная наша важная зерновая культура, которая требуется для производства зерна и фуража. Ну, а там, чуть-чуть попозже, приступим уже к уборке яровых культур. Таких как яровая пшеница, овёс, ячмень.Прогноз погоды - благоприятный. Что касается майских холодов - они плохо повлияли на плодовые культуры, но на зерновых никак не скажутся. Из новшеств этого года - целлюлозосодержащий мискантус в Юрьев-Польском районе, и взлет популярности гороха, который сильно подорожал на сельхозбиржахНикита Тарбеев, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".