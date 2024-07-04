Автобусный маршрут №6С немного изменится с 13 июля. Его продлят от улицы Мира по улице Горького до площади Ленина и далее по Октябрьскому проспекту и улице Мира до остановки «Юрьевская

Автобусный маршрут №6С немного изменится с 13 июля. Его продлят от улицы Мира по улице Горького до площади Ленина и далее по Октябрьскому проспекту и улице Мира до остановки «Юрьевская застава». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Теперь маршрут будет выглядеть так: ул. Левино Поле – ул. Диктора Левитана – Школа №43 – ул.