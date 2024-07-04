Во Владимире работает первый в стране Центр реабилитации для воспитанников из детских домов Центр...

Во Владимире работает первый в стране Центр реабилитации для воспитанников из детских домовЦентр реабилитации для воспитанников детских домов работает на базе Владимирского экономико-технического колледжа. Он стал площадкой уникального проекта "Адаптация. Путь в жизнь". О его промежуточных итогах - Фёдор Лалакин.Проект "Адаптация. Путь в жизнь" уникален не только для нашей области, но и для всей страны. Подобный центр - первый в России. Основная идея - оказать помощь и поддержку воспитанникам детских домов с нарушениями развития в получении образования. И помочь с выбором профессии, учитывая индивидуальные особенности каждого.На совещании обсудили промежуточные итоги работы за три месяца, а также поговорили о планах по дальнейшему развитию.Ольга Хохлова - Председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Они социализируются, адаптируются в этом пространстве, и уже начинают по другому общаться со своими сверстниками и со взрослыми. Это направление очень, очень важно. Я считаю, что нам всем нужно поддержать это предприятие и понаблюдать за работой школы. И, скорее всего, наверное, получится расширить границы этой школы.Сам проект создан под эгидой группы компаний Делавант. Детей на занятиях знакомят с широким кругом специальностей, связанных, например, с хлебным делом.А в "Школе добрых мастеров" для ребят созданы все условия для формирования и развития жизненно важных навыков в бытовом и социальном плане.Владимир Лялин - управляющий ГК" DeLavant":- Мы видим, что дети становятся такими...самостоятельными, они осваивают все необходимые навыки для того, чтобы вести самостоятельную жизнь. Конечно, впереди очень много работы, мы готовы расширяться, готовы брать под шефство еще детские дома, и еще детей.В настоящее время под крылом центра находится два детских дома: Владимирский детский дом им Либкнехта и Суздальский специальный коррекционный. Как отмечают педагоги, ребята возвращаются с занятий воодушевленными и с новыми знаниями.Светлана Арлашина - первый заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Безусловно, проект очень полезный для всех нас. Мы с вами знаем, как важно оказать помощь и поддержку любому ребенку с любыми особенностями, и, конечно, когда мы все вместе начинаем эту большую и глубокую, серьезную работу, то результат от этого становится только лучше.Следующим запланированным этапом проекта станет формирование на предприятии службы сопровождаемого трудоустройства. Задача - поддержка кандидатов на всех этапах приема на работу. Таким образом, центр буквально будет "растить специалистов", учитывая их особенности с самого раннего возраста.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".