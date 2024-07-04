Во Владимире жители «Доброго» могли приобретать контрафактную табачную продукцию. Во Владимире...

Во Владимире жители «Доброго» могли приобретать контрафактную табачную продукцию.Во Владимире прокурор направил в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукцииВыяснилось, что в феврале текущего года 53-летний индивидуальный предприниматель, находясь на одном из продуктовых рынков Москвы, получил от неизвестного предложение - приобрести по выгодной стоимости табачную продукцию, в том числе сигареты зарубежного производства, на которой отсутствовали специальные (акцизные) марки.«… Зная по роду деятельности, что оборот такой продукции в Российской Федерации запрещён, предприниматель, движимый корыстными мотивами, приобрёл более тысячи единиц фальсификата, которые на личном автомобиле перевёз в город Владимир и с целью продажи разместил в принадлежащей ему торговой точке в районе «Доброе» областного центра...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В апреле текущего года один из покупателей обратил внимание на отсутствие привычных акцизных марок на пачке сигарет и обратился в полицию.Прибывшие сотрудники органов внутренних дел изъяли запрещённый товар, стоимость которого превысила 150 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Мужчина пояснил, что на криминал его сподвигла сложная финансовая ситуация.Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд города Владимира. Обвиняемому может грозить до 3 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений