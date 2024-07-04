Следователь ОМВД России по Петушинскому району возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ночью 1 июля в городе Костерёво произошёл инцидент. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, подозреваемый находился рядом со своим частным домом и распивал спиртное.Рядом с ним проходил 37-летний сосед. Обвиняемый из хулиганских побуждений выстрелил тому по ногам дробью из охотничьего ружья. Потерпевший самостоятельно вызвал спецслужбы.На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения.