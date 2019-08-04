Полутораметровая черноперая акула укусила мужчину, выловившего ее из воды. Инцидент, произошедший во время рыбалки в водах Атлантического океана у побережья США, снял на видео один из очевидцев.

Рик Катон — капитан небольшого рыболовного судна из Северной Каролины стал героем видео с участием черноперой акулы, повстречавшейся ему в минувший вторник, 30 июля, в водах Атлантического океана.Группа мужчин рыбачила с борта судна. В какой-то момент им улыбнулась удача – один из них сумел поймать полутораметровую акулу.Рыбу подняли на борт, однако она не собиралась сдаваться без боя, и вцепилась в ногу капитану, конечность которого оказалась ближе всего к ее пасти.Через некоторое время зубы акулы удалось разжать – для этого пришлось использовать нож и подручные предметы.Как выяснилось, мужчина получил 20-сантиметровую рану. На судне не оказалось бинта и иных необходимых средств первой медицинской помощи, поэтому в ход пошло полотенце, которое надежно закрепили скотчем.Как сообщают местные СМИ, сейчас Рик Катон чувствует себя хорошо и планирует съесть укусившую его акулу вместе с другими рыболовами, присутствовавшими при инциденте.